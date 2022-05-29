棒球／林凱威轉戰獨立聯盟 披長島鴨40號球衣留美打拚

26歲旅美台灣投手林凱威日前遭到釋出，決定留美打拚，當下先轉戰獨立聯盟，加入隸屬大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks），再戰拚回美職體系的機會。

林凱威今年是旅美第7年，原本效力響尾蛇，今年升上2A，但在24日遭到釋出，本季留下11場、16.1局出賽，被敲16安打、失9分（責失8分），防禦率為4.41。

林凱威的目標仍是留在美國延續職業生涯，但也未說死投入中職選秀的可能性，他先留在洛杉磯自主訓練，尋覓各球團機會，今天已出現在長島鴨的球員名單中，他將穿上40號球衣打拚。

台灣球迷對長島鴨應不陌生，曹錦輝2017年就曾效力這支球隊，同一年6月宣布引退，結束選手生涯。