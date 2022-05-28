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中職／泰迪9局續投沒等到 呂彥青幸運收本季首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信先發投手泰迪主投8局無失分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信先發投手泰迪主投8局無失分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊泰迪今晚用球數破百續投9局，雖然開局就被敲安而退場，不過接替的呂彥青化解壘上跑者，投出1局無失分，也幸運收下本季首勝，如果平手持續，他也做好延長賽登板準備。

兄弟今晚靠著9局下林書逸的再見安打，以1：0擊敗富邦悍將隊，呂彥青在9局上一壘有人時接替後援，葉竹軒短打把球點高，讓一壘手許基宏有機會製造雙殺守備，2出局後呂彥青雖投出保送，但仍製造飛球出局終結反撲。

呂彥青今年開季因肩膀不適較晚上一軍，首戰對味全龍隊同樣是後援，投了4.2局卻因被林智勝敲出超前安而吞敗，今天算還他一次，呂彥青說：「其實不知道會不會拿勝投，就是做好自己工作。」今天如果繼續平手，「我也會繼續投。」

呂彥青在5月11日先發前染疫，間隔多日才又回到一軍，回想隔離時光，呂彥青花不少時間在運動，「房間夠大，其實不會無聊，都有在甩毛巾、室內高強度運動，不然就是追劇、看比賽。」

先發的泰迪前8局投完用球數破百，但隊友分數也沒進帳，9局在教練詢問過有意續投，林威助說：「後來被敲安打，球數也差不多，就換投，整體投得不錯。」

呂彥青 中信兄弟 富邦悍將

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