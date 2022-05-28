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中職／球迷熱議太陽眼鏡戴法 林書逸有話要說

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊第二棒林書逸9局下半擊出一分打點再見安打。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊第二棒林書逸9局下半擊出一分打點再見安打。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊林書逸今晚一支再見安打「由黑轉白」，幫助球隊以1：0擊敗富邦悍將隊，對於2局隱形失誤後球迷熱議的太陽眼鏡戴法，林書逸有話要說。

總教練林威助肯定林書逸的打擊表現，「他今天前面兩支內野安打，最後一支價值連城。」不過2局的守備瑕疵，林威助認為既然洲際是主場，就要去適應陽光，「不過連續兩顆，他有化解危機。」

狀況是在2局上1出局、一壘有人，戴培峰敲出的右外野飛球，林書逸讓球落地形成內野安打，但下一顆陳真敲出的右外野飛球，林書逸成功接殺，還轉傳回內野完成雙殺。

這2球林書逸都沒有戴著太陽眼鏡，而是把眼鏡放在帽子上，這個選擇引起球迷議論，林書逸表示，內野在陰影範圍，若戴太陽眼鏡反而看不清投手投球以及打者擊球方向，「第一顆被陽光吃掉，第二顆速度慢一點，有掌握住。」

明天兄弟還要繼續在主場對上味全龍隊，林書逸考慮在眼睛下方貼上黑色的遮陽眼貼。

中信兄弟 富邦悍將 林威助

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