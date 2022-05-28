中職／去年受大傷 林書逸首支再見安打「是時候」

中信兄弟隊林書逸今晚守備雖有小瑕疵，但9局下2出局後的再見安打，幫助球隊以1：0擊敗富邦悍將隊，敲出人生第一支再見安打，對去年受傷只出賽一場的他來說，來得及時。

兄弟先發投手泰迪演出8局無失分的好投，悍將隊先發投手范米特同樣回敬7局無失分，0：0僵局到了9局下，兄弟靠著3次保送形成2出局、滿壘，林書逸在0好1壞下，掌握住曾峻岳一顆變化球，敲出右外野安打。

林書逸振臂跑壘，他笑說：「不由自主手就舉起來了。」這是林書逸職棒生涯6年來第一支再見安打，他想了想：「也是人生第一支。」

去年林書逸在一軍出賽第一場，就因左腳骨折、韌帶撕裂的大傷提前報銷，今年因為疫情遞補名單，5月19日才升上一軍，把握住機會展現自己，他說：「滿是時候的，去年受傷之後，就很渴望回到一軍。」