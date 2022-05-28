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中職／去年受大傷 林書逸首支再見安打「是時候」

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊第二棒林書逸（中）9局下半擊出一分打點再見安打。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊第二棒林書逸（中）9局下半擊出一分打點再見安打。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊林書逸今晚守備雖有小瑕疵，但9局下2出局後的再見安打，幫助球隊以1：0擊敗富邦悍將隊，敲出人生第一支再見安打，對去年受傷只出賽一場的他來說，來得及時。

兄弟先發投手泰迪演出8局無失分的好投，悍將隊先發投手范米特同樣回敬7局無失分，0：0僵局到了9局下，兄弟靠著3次保送形成2出局、滿壘，林書逸在0好1壞下，掌握住曾峻岳一顆變化球，敲出右外野安打。

林書逸振臂跑壘，他笑說：「不由自主手就舉起來了。」這是林書逸職棒生涯6年來第一支再見安打，他想了想：「也是人生第一支。」

去年林書逸在一軍出賽第一場，就因左腳骨折、韌帶撕裂的大傷提前報銷，今年因為疫情遞補名單，5月19日才升上一軍，把握住機會展現自己，他說：「滿是時候的，去年受傷之後，就很渴望回到一軍。」

林書逸也笑說，或許是小孩快出生帶來的好運，他的第二個兒子預計下個月報到，小名已經取好是「汽水」，「因為老婆懷他的時候特別愛喝。」至於人生第一顆再見安打球，愛收藏紀念球的林書逸要收進櫃子了。

中信兄弟隊第二棒林書逸（右）9局下半擊出一分打點再見安打。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊第二棒林書逸（右）9局下半擊出一分打點再見安打。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟 富邦悍將

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