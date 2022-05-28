中職／投手大戰 林書逸再見安打扮英雄

中信兄弟隊今晚在洲際主場迎戰富邦悍將隊，演出一場高品質投手戰，悍將隊先發投手范米特投7局、兄弟投手泰迪8局皆無失分，但也都白忙一場，無關勝敗，勝負是在9局下林書逸的再見安打，兄弟以1：0拿下勝利。

范米特前一場對樂天桃猿隊5局失6分，今晚表現判若兩人，以121球投出個人本季首場無失分比賽，7局被敲5支安打，另有8次三振、3次四壞，用球數、三振數都創下個人紀錄；但隊友也同樣沒得分，范米特無關勝敗，防禦率下修到3.67。

泰迪更是投完8局都沒有失分，用球數破百後在9局續投，不過被首名打者范國宸敲安後退場，總計用了110球，被敲6支安打，另有5次三振、2次四壞保送，防禦率下降到2.48。

泰迪留下的一壘跑者，接手的呂彥青只用2球化解，葉竹軒短打點出偏高飛球，一壘手許基宏接殺後回傳給到一壘補位的岳東華，封殺回壘不及的范國宸，完成雙殺守備，接著呂彥青再讓戴培峰敲出飛球出局，阻斷攻勢。

中信兄弟內野手杜家明今日快篩陽性，球團賽前異動，預計拉上另外一名野手黃韋盛，另外考量到牛棚沒有左投，讓日前確診的呂彥青在此戰歸隊，立刻上場做出貢獻。

9局下悍將隊推出終結者曾峻岳，1出局後兄弟岳東華、周思齊、 江坤宇接連選到保送，形成1出局滿壘，接著王威晨被三振，林書逸把握機會敲出右外野再見安打，結束戰局。