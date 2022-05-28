U12世界盃培訓名單出爐 台灣隊力拚2連霸

台中市隊睽違9年拿下華南金控盃少棒賽冠軍、取得U12世界盃組訓權，棒協公布18人培訓隊名單，由總教練賴朝榮領軍，比賽將於7月29日在台南開打，台灣隊力拚2連霸。

111年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天在台南亞太棒球訓練中心舉行，台中市隊靠著吳聖智6局完封，率隊以5比0擊敗新竹縣隊，繼民國102年後、再度拿下冠軍。

台中市隊此次忠孝國小為主體，加入力行、大仁、塗城、光隆國小球員組成聯隊參賽，冠軍賽後也召開選訓會議選出WBSC U12世界盃棒球賽教練團及選手培訓名單。

總教練為賴朝榮、教練有蔡名庚、張程翔，投手6人為鐘士旻、邱允洲、呂冠聖、高品瀚、陳瑞鑫、莊博淵，捕手3人為陳恩、陳柏笙、歐子喬。

內野手5人為張志強、羅浩翰、鄭文哲、莊海瑞、葉書維，華南金控盃少棒賽MVP吳聖智以外野手身分入選，另有柯邵捷、陳宇恩、葉宇翔。

18名球員台中市有6人，新竹縣、澎湖縣各3人，台北市隊、新竹市、宜蘭縣、高雄市、新北市、屏東縣隊各1人。

2019年U12世界盃由總教練李國強領軍，率台灣隊拿下暌違9年的世界冠軍，去年U12世界盃因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響、延至今年舉行，預計6月6日舉行開賽記者會，比賽將於7月29日在台南開打、台灣力拚2連霸。