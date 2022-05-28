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中職／開球勾回憶 黃妃好奇洪一中「腳不會麻嗎？」
中信兄弟隊今天在洲際主場舉辦「霹靂兄弟之魔吞傳奇」主題日，台語金曲歌后黃妃到場開球，近期雖然較少看球，但對過去兄弟傳奇球星如數家珍，最好奇洪一中「腳都不會麻嗎？」
黃妃賽前獻唱個人名作組曲，其中包括「追追追」、「非常女」等膾炙人口的金曲，隨後為比賽投出第一球，準頭夠但勁道不足，在本壘前落地，一個彈跳才進手套，黃妃說：「要再加強一點，但整體還是不錯，特別是球迷熱情，讓我也覺得很嗨。」
演唱過多首霹靂布袋戲主題曲的黃妃，曾兩度獲得金曲獎肯定，球衣背號「2」就是象徵，下次開球數字會繼續向上增加嗎？黃妃笑說：「當然希望囉，就像運動家精神，繼續努力。」
說到熟悉的球員，黃妃坦言自己最近少關注，家人比較迷，「我認識的是像陳義信、洪一中、葛雷諾、路易士這些人，很好奇洪一中怎麼可以蹲這麼久，腳都不會麻嗎？」
洪一中球員時期就在職棒元年先發蹲滿整季，而且職棒4年10月3日起，一直到職棒7年的5月23日，完成連續蹲捕2000局的壯舉，被認為是最難破的紀錄之一。
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