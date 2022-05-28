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中職／兄弟新增杜家明快篩陽性 呂彥青歸隊從牛棚出發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
左投呂彥青歷經確診、隔離後，在今天回到一軍陣中，先從牛棚出發。 聯合報系資料照
左投呂彥青歷經確診、隔離後，在今天回到一軍陣中，先從牛棚出發。 聯合報系資料照

中信兄弟隊今天新增杜家明快篩陽性，已返宿舍隔離，兄弟拉上黃韋盛填補他的位置；左投呂彥青歷經確診、隔離後，在今天回到一軍陣中，先從牛棚出發。

兄弟本周遠征台東，原訂要打2場比賽，但對手樂天桃猿隊疫情嚴重，第2場比賽因猿隊隔離人數過多而打不成，兄弟今起回到洲際球場出戰，今、明天對手依序是富邦悍將、味全龍隊。

杜家明因今天感覺身體不適，進行快篩，兄弟賽前公布：「今日杜家明快篩呈現陽性，目前在宿舍隔離，已安排後續PCR檢查。其餘教練、選手都是陰性。」兄弟拉上2020年選秀第6指名黃韋盛遞補杜家明的位置，他生涯迄今僅在去年7月在一軍亮相1打席，吞下三振。

兄弟另外下放外野手岳政華，於5月12日PCR確診的投手呂彥青，已出關隨隊一段時間，在今天正式回歸一軍，先從牛棚出發，正好補上左投戰力，再視身體、調整狀況觀望何時重返先發。

呂彥青 牛棚

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