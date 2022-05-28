日職／吳念庭單局雙安 串出西武8分大局打爆橫濱

西武獅隊今天在第3局噴發8分大局，台將吳念庭單局兩度上場都敲安打，此役4打數敲出2安打、另有1次保送，貢獻1分打點、跑回2分，賽後打擊率2成74，西武終場以10：5擊敗橫濱隊。

西武昨天以0：1遭橫濱完封，今天打線還以顏色，只用3局就打下10分，擔任先發第1棒、三壘手的吳念庭也在其中出了重拳。

面對橫濱先發投手上茶谷大河，吳念庭第1打席選到保送，第2打席在第3局再次擔綱首位打者，敲出中間方向安打，兩出局後，山川穗高先以兩分砲送回吳念庭，接著5棒全數上壘，再度輪回吳念庭棒次，又是安打追加1分打點，西武最終在這局打了14人次，敲出8安、灌進8分。

吳念庭接下來兩打席在得點圈有人時未能續建功，第4局在一、三壘有人時敲出二壘方向滾地球出局，第7局二壘有人時則是打出三壘飛球進手套。

上茶谷大河先發2.2局內容慘烈，被敲9安打、狂瀉10分（責失8分），吞下本季第5敗；西武由平井克典本季首度先發登板，以5局失2分取得勝投。