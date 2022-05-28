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華南金控盃少棒／台中睽違9年奪冠 取得U12組訓權

中央社／ 台北28日電
111年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰28日登場，台中市隊（圖）成功完封新竹縣隊，以5比0拿勝，睽違9年再度奪冠，也取得U12世界盃棒球賽組訓權。 圖／中華民國棒球協會提供
111年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰28日登場，台中市隊（圖）成功完封新竹縣隊，以5比0拿勝，睽違9年再度奪冠，也取得U12世界盃棒球賽組訓權。 圖／中華民國棒球協會提供

華南金控盃全國少棒賽冠軍戰，台中市隊吳聖智投打發揮，先發6局完封新竹縣隊，打擊方面單場敲2安，率隊以5比0拿勝、睽違9年再度奪冠，取得U12世界盃棒球賽組訓權。

111年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天在台南舉行，台中市隊今天與新竹縣隊交手，台中市隊先發投手吳聖智首局雖被敲出安打、跑者盜上二壘，再靠著暴投上到三壘，但穩守不失分。

吳聖智2到5局僅再被敲出2支安打，6局接連被敲2支安打，2人出局後守備幫忙抓到最後1個出局數，替球隊守住勝利，今天總計用71球投6局，被敲出5支安打，投出7支三振、1次保送，無失分、表現亮眼。

台中市隊今天首局靠著吳聖智二壘打、短打推進、滾地球先馳得點，4局再靠著接連3支安打、失誤、高飛犧牲打，單局攻下2分，6局再靠著觸身球保送、盜壘、安打、失誤、滾地球，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

吳聖智6局完封勝、單場3打數敲出2支安打，投打俱佳幫助球隊奪冠，拿下大會最有價值球員（MVP），也拿下投手獎、明星球員最佳投手獎，個人獎項也豐收。

台中市隊上一次在華南金控盃少棒賽奪冠為民國102年，睽違9年奪冠、取得U12世界盃棒球賽國家代表隊組訓權。

新竹縣隊拿下亞軍也追平隊史紀錄，季軍戰澎湖縣隊以7比4擊敗台北市隊，澎湖縣隊拿下季軍、台北市隊為殿軍。

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