中職／疫情攪局猿獅花蓮3連戰全喊停 縣府公益票可換10月球票

中華職棒本周在花蓮舉辦的獅猿三連戰，受疫情干擾全數泡湯。花蓮縣府宣布，搭配捐血、社福團體義賣等公益活動贈送的球票，仍可在今、明兩天下午，到德興棒球場兌換10月統一獅花蓮場次的中職賽事球票兌換券。

樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅原訂27日至29日，在花蓮德興棒球場舉行三連戰，是今年球季中職首度來到花蓮比賽。不過，因樂天桃猿隊快篩陽性球員持續增加，一軍隔離人數達領隊會議疫情停賽標準，聯盟宣布，花蓮3場賽事全依防疫應變執行計畫延賽，比賽日程另行公布。

因縣府結合球賽，這個月舉辦捐血或是到花蓮縣善牧中心、花蓮縣幸福協會、花蓮縣肢體傷殘福利協進會、花蓮縣視覺障礙福利協進會、花蓮縣私立凱歌園少年中途之家等社福團體購買商品送球票等多項公益活動，獲得熱烈回響，但賽事喊停，民眾擔心公益票券將成為廢紙。

縣府表示，感謝民眾對公益活動的支持，若因故延賽且未在花蓮補賽，持公益票兌換券的球迷，可依原訂時間，即28、29日下午3時至開賽前，到德興棒球場外三壘側區域兌換10月4、5日花蓮統一主場下半季賽事的球票兌換券。至於購票民眾，要退換票則依聯盟規定辦理。