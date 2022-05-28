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中職／桃猿新增5人快篩陽性 花蓮3連戰確定全延了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
由於猿隊今天新增5名球員快篩陽性，目前隔離人數仍有20人，無法下修至復賽標準內，和獅隊的花蓮3連戰全泡湯。 中央社
由於猿隊今天新增5名球員快篩陽性，目前隔離人數仍有20人，無法下修至復賽標準內，和獅隊的花蓮3連戰全泡湯。 中央社

統一獅樂天桃猿隊本周末花蓮3連戰確定全數泡湯，聯盟今天上午公告，由於猿隊今天新增5名球員快篩陽性，目前隔離人數仍有20人，無法下修至復賽標準內，28、29日的比賽都宣告延賽。

聯盟公告表示，「截至昨天為止樂天桃猿共匡列17名一軍球員，今日（5/28）新增5名快篩陽，2名一軍球員解隔，但仍有1名解隔期滿之選手呈快篩陽性，統計ㄧ軍隔離人數達20人，達領隊會議疫情停賽標準，今明（5/28、5/29）花蓮賽事將依防疫應變執行計畫延賽，比賽日程另行公布。」

猿隊本周原訂要在台東、花蓮打5場比賽，只打了1場，疫情超速擴散，幾乎天天以一日多爆向聯盟通報確診案例，解隔速度趕不上新增速度，一連4場比賽宣告延賽。

獅隊本周表訂要打4場，周二在天母的比賽因雨延賽後，即前往花蓮備戰，如今3連戰確定都打不成，獅隊等於整周都沒打到比賽，接下來要到31日才會在新莊球場出戰富邦悍將隊。

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

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