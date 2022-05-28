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中職／「和製潛水艇」正式登陸 牧田和久抵台展開隔離

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊日籍洋投、「和製潛水艇」牧田和久昨天抵達台灣。 歐新社
中信兄弟隊日籍洋投、「和製潛水艇」牧田和久昨天抵達台灣。 歐新社

中信兄弟隊日籍洋投、「和製潛水艇」牧田和久昨天抵達台灣，將在完成隔離後，赴屏東二軍開練，兄弟目前已有5名外援在台。

具備大聯盟資歷的牧田和久，去年在日職樂天金鷲隊出賽17場、16.1局防禦率為3.31，生涯在日職345場、大聯盟27場出賽以後援為主，去年季後遭到戰力外後，向中職投石問路，直到今年4月底與兄弟達成加盟共識，開始準備來台。

據日刊體育報導，牧田已在昨天抵達台灣，將在完成隔離後向球隊報到，文中也提到他即將效力的兄弟，為隊史曾8度奪冠的強權球隊。

兄弟陣中目前已有德保拉、泰迪、象魔力及洋砲福來喜，因隊形對先發投手的需求相對迫切，一軍從4月17日開始就固定為3名洋投，福來喜只能持續蹲二軍。

對於牧田報到後的洋將規畫，總教練林威助日前透露，先讓牧田在二軍調整、出賽，若現有3洋投表現持續穩定當然沒問題，但無法預料會不會碰到其他突發狀況，多準備一名洋投有備無患。

大聯盟 牧田和久 樂天金鷲

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