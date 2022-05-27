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中職／布里悍領MVP孩子伴舞 想起挨轟「真的很討厭」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手布里悍獲得單場MVP，賽後開心和三個寶貝兒女跳舞慶祝。記者蘇健忠／攝影
味全龍先發投手布里悍獲得單場MVP，賽後開心和三個寶貝兒女跳舞慶祝。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊先發投手布里悍以5.2局失2分的好投獲選單場MVP，場邊三個小孩賽後開心衝上場一起跳起勝利舞蹈，讓布里悍笑呵呵，他表示：「真的很感動，給小朋友一個特殊的經驗。」

布里悍今天表現其實有些跌跌撞撞，2局上挨了一發2分砲，但能及時回穩，還是投到5.2局才退場，也只失這2分，幫助龍隊以5：2擊敗富邦悍將隊。

2局上被葉竹軒敲出左外野全壘打，讓布里悍在中職初登板連續未挨轟紀錄停在88局，他賽後直呼：「不開心，我很欣賞葉竹軒，那一顆滑球沒投好，今天滑球投得不好，場地、球都很濕，我沒投好，他掌握住了，真的很討厭，一打出去就知道留不住。」

狀況不太理想，跟前兩場延賽有關，布里悍原訂25日先發，卻因雨延了2次，到今天才出賽，中間要準備先發還要維持體力，確實不容易，他說：「一開始投球節奏沒到最好，後面漸入佳境，隊友也有幫忙拿到關鍵出局數。」

布里悍本季首次獲選單場MVP有家人伴舞，先前在韓職拿MVP時，家人雖有一同受訪，但沒有跳舞，今天是他第一次跟著小孩一起享受，他笑說：「其實當下不知道自己在幹嘛，但看到小朋友很興奮，讓我很感動，他們從第1局就一直在跳舞。」

布里悍今年帶著家人一起來台，他表示：「遇到疫情，對每個家庭來說都不容易，身為一個爸爸、老公跟選手，角色不容易維持，但能夠在台灣找到舞台，帶著家人拿下MVP，個人非常感動。」

布里悍 葉竹軒 富邦悍將

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