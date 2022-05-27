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中職／威迪茲自「暴」 布里悍好投斷悍將3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
劉基鴻（圖）先是打出一壘安打2打點，將二壘跑者張政禹與三壘跑者李凱威打回本壘得分，接著靠隊友邱辰一壘安打，回本壘得分，味全龍5:2暫時領先富邦。記者蘇健忠／攝影
劉基鴻（圖）先是打出一壘安打2打點，將二壘跑者張政禹與三壘跑者李凱威打回本壘得分，接著靠隊友邱辰一壘安打，回本壘得分，味全龍5:2暫時領先富邦。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊今天在天母主場與富邦悍將隊交手，兩隊先發投手因雨推遲2天出賽，都出狀況，龍隊布里悍挨了來台首轟，不過悍將威迪茲更是出現單局3次暴投，讓龍隊一壘打變二壘打，在4局下猛灌5分逆轉，龍隊以5：2贏球，中斷悍將3連勝。

龍與悍將的三連戰，前兩場都因雨延賽，今天終於打成，布里悍在2局上先出狀況，開局就被蔣智賢敲出左外野三壘打，接著1出局後又被葉竹軒敲出左外野全壘打，丟掉2分。

這是布里悍自去年來台加盟味全龍隊後，中職生涯首次挨轟，初登板連續未挨轟局數停在88局，排在史上第8；葉竹軒則是敲出個人暌違966天的全壘打。

布里悍接下來未再失分，103球投完5.2局，被敲7支安打，失2分，另有5次三振，四壞、觸身各1，在隊友分數支援下奪得本季第3勝。

而威迪茲今天同樣不穩，4局下不僅開局被連敲3安，中間還包括1次暴投，丟掉1分，1出局後又被連敲3安，外加2次暴投，讓原本敲出一壘打的張政禹、劉基鴻都站上二壘，最後也都回來得分，龍隊單局用6支安打攻下5分。

威迪茲最終投4.2局退場，用球數已達94球，被敲6支安打，失5分吞敗，單場4次暴投追平聯盟紀錄，有多人並列，4局下就占了3次，差點追平紀錄，史上最多是1999年6月26日兄弟象洋投奧斯卡的單局4次暴投。

二壘跑者張政禹（左）與三壘跑者李凱威（右）靠隊友劉基鴻一壘安打，回本壘得分，接受隊友擊掌祝賀，味全龍4:2暫時領先富邦。記者蘇健忠／攝影
二壘跑者張政禹（左）與三壘跑者李凱威（右）靠隊友劉基鴻一壘安打，回本壘得分，接受隊友擊掌祝賀，味全龍4:2暫時領先富邦。記者蘇健忠／攝影

布里悍 味全龍

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