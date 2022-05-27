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日職／飆速153公里 張奕後援2局無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 擷圖自畫面
張奕。 擷圖自畫面

日本職棒歐力士隊台灣投手張奕本季首次在交流賽登板，今天對上中日隊後援2局，被敲3支安打但無失分，延續個人連5場出賽無失分，不過歐力士隊最終仍以1：3輸球，輸給中日隊先發投手大野雄大9局完投表現。

張奕今天在8局上登板，當時歐力士隊以0：4落後，張奕先解決掉馬丁尼茲（Ariel Martinez）、高橋周平，接下來雖被木下拓哉敲出二壘打，但讓加藤翔平敲出一壘飛球出局。

9局上續投，張奕在1出局後遇到危機，先被鵜飼航丞敲出安打，不過他在搶攻二壘時被觸殺，接著面對洋砲畢謝德（Dayan Viciedo）被敲出內野安打，然而帶跑的高松渡盜壘失敗，成為第3個出局數。

張奕總計用18球後援2局，被敲3支安打，沒有失分，最快球速來到153公里，連5場出賽無失分的結果，賽後防禦率下降到1.86。

中日先發投手大野雄大以132球力投9局，中間被敲出7支安打，但僅在9局下丟掉1分，錯過本季第2場完封勝，前一次是5月6日對阪神隊投出10局無失分比賽。

張奕 歐力士

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