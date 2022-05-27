PLG／夢想家大勝34分鎖定第二種子 領航猿拿下狀元籤

PLG桃猿領航猿今天在南山高中與台新夢想家進行補賽，在雙洋將羅賓森（Devin Robinson）、貝索維奇（Nemanja Besovic）都已經離隊的情況下，領航猿今天雖然登錄喬丹（Jordan Tolbert），但仍決定以全本土陣容迎戰夢想家，最終就以76：110敗下陣來，確定取得今年選秀會狀元籤，至於夢想家則是鎖定季後賽第二種子。

領航猿在昨天賽前與鋼鐵人仍有1.5場勝差，只要今天不敵夢想家，即使兩隊本季最後一次對戰決定取消，領航猿戰績也確定無法追上鋼鐵人，將取得今年選秀會狀元籤，至於夢想家在賽前則是與打完30場、排名第3名的富邦勇士無勝差，但在保有對戰優勢的情況下，只要今天贏球就能確定鎖定季後賽第二種子，並取得首輪主場優勢。

而領航猿在今天雖然登錄洋將喬丹，但仍決定以全本土陣容迎戰登錄雙洋將布依德（Julian Boyd）、揚科維奇（Stefan Jankovic）的夢想家，儘管上半場領航猿一度追到僅有8分差距，不過夢想家雙洋將今天火力全開，光是上半場就合力拿下42分，比領航猿團隊38分還多，中場休息時夢想家也以56：38領先。

第三節夢想家開節又打出一波15：3攻勢，將領先差距擴大到30分，最終夢想家也以34分差距拿下勝利，而本場比賽後，例行賽最終排名也全數出爐，依序為攻城獅、夢想家、富邦勇士、國王、鋼鐵人與領航猿，季後賽首輪將於3日開打。