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日職／吳念庭打擊繳白卷 連15場上壘中斷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)
吳念庭。 擷圖自推特(資料照)

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天成為球隊最後出局數，全場4打數未敲安，中斷個人連15場上壘紀錄，西武隊最終以0：1敗給橫濱隊。

吳念庭今天擔任先發第5棒、一壘手，沒有起到推進作用，第4棒山川穗高全場選到4次保送，不過吳念庭在2局下首打席遭到三振，4局下則是敲出雙殺打，7局下敲出左外野飛球出局，9局下則是在2出局後再次遭到三振。

吳念庭總計4打數無安打，也沒有四壞保送，個人自4月16日對歐力士隊以來的連續15場上壘，就此中斷，打擊率也下降到2成64。

西武今天全隊也僅敲出3支安打，橫濱先發投手大貫晉一繳出7.1局無失分好投，另有7次三振，與2名牛棚投手攜手完封，而橫濱打線也靠著7局上關根大氣在三壘有人的適時安打，敲回勝利打點。

吳念庭 西武 橫濱

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