中職／布里悍初登板未挨轟停在88局 排進史上第8

富邦悍將隊葉竹軒在2局上的2分砲，不僅是個人暌違966天開轟，更是味全龍隊洋投布里悍來台後首次挨轟，生涯初登板未挨轟局數停在88局，排名史上第8。

布里悍去年來台加盟龍隊，8場先發不僅沒挨轟，防禦率也僅0.60，宰制級成績受到青睞而轉戰韓職，今年重新回鍋，到今天賽前7場先發還是沒被敲過全壘打，累積86.2局未挨轟。

這項紀錄在今天2局上破功，布里悍在1出局後被葉竹軒敲出2分砲，初登板未挨轟局數在88局中斷，但已足以排進史上前十，也把隊友徐若熙擠出榜外。

徐若熙去年初登板後，累積81局未挨轟，原本排在史上第9，但今年因手肘傷勢，至今尚未出賽，數字停滯的結果，就被布里悍超車。

中職現役投手中，初登板未挨轟最長紀錄是樂天桃猿隊的豪勁，去年80.2局未挨轟，今天繼續把局數向上堆積到101局，而且還在持續中，距離第4名的兄弟象隊湯瑪仕只差1.1局。

中職初登板起最長未挨轟局數紀錄

1、 梅森（La New熊） 2010年 154局

2 、勞勃（兄弟象） 1996年 118.1局

3、吳俊良（統一獅）1996年 113.2局

4、湯瑪仕（兄弟象）2012-14年 102.1局

5、豪勁（樂天桃猿）2021-22年 101局

6、寇迪（中信兄弟）2014-15年 100.1局

7、強納森（統一獅）2012年 91局

8、布里悍（味全龍）2021-22年 88局

9、余文彬（興農牛）2003年 85局

10、許銘傑（樂天桃猿）2014年 82.2局