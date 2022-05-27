中職／上次投完感覺好 王維中待命先發

味全龍隊總教練葉君璋昨日預告「龍王回歸」，王維中預計本周再牛棚一次，下周就會回到先發崗位，王維中表示：「一直都是朝先發去準備，上次投完感覺很好。」

王維中今年第二場先發成績不錯，6局失2分（1責失），但接下來卻遇到疫情，到5月21日才重回投手丘，從中繼出發，投2局失2分非責失，用球數到40顆。

對於下周回到先發，王維中認為沒有太大問題，上次投完後，身體感覺也都不錯，「當然心情上還是有點不自在，畢竟3周沒投球，還是有差，所以我們才需要一直比賽維持手感。」

龍隊疫情告一段落，近期中職換樂天桃猿隊爆發疫情，王維中的哥哥王躍霖也在昨天快篩陽性，也問了王維中隔離時都做什麼訓練，作為參考。

回想在隔離期間，王維中看著其他球隊、隊友都還在比賽，「跟季後放假的感覺不同，還是會維持訓練，畢竟回來之後如果成績不好，大家也不會同情你。」