中職／桃猿一軍仍有15人隔離中 花蓮猿獅戰延賽

中華職棒樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅，原訂今天起在花蓮德興棒球場三連戰，聯盟今天宣布，因樂天桃猿一軍隔離人數還有15人，達停賽標準，今天延賽，比賽日程另行公布。

聯盟今天宣布，截至昨天26日為止，樂天桃猿共匡列17名一軍球員，今天新增2名一軍球員解隔，仍有2名解隔期滿的選手呈快篩陽性，統計一軍隔離人數尚有15人，達領隊會議疫情停賽標準，今天花蓮賽事防疫應變執行計畫延賽，比賽日程另行公布。

猿獅三連戰是今年球季中職首度來到花蓮，讓不少縣民十分期待，縣府也結合球賽，舉辦多項公益活動，包括捐血或是到社福單位購買商品送球票等。

「捐血送球票」活動，獲得縣民熱烈回響，3天共送出551張門票，募得逾500袋鮮血挹注血庫。26日到29日購買花蓮縣善牧中心、花蓮縣幸福協會、花蓮縣肢體傷殘福利協進會、花蓮縣視覺障礙福利協進會、花蓮縣私立凱歌園少年中途之家等社福團體義賣商品，100元到150元以上送一張，151到300元送兩張，以此類推，捐發票也可兌換。

但今日首戰延賽，縣府教育處表示，若今天場次賽事延期仍在在花蓮舉行，屆時仍可憑兌換券兌換，若是延到外縣市舉行，則無法兌換，感謝民眾善舉。

縣府也開放65歲以上銀髮族出示證件可免費兌換球票，兌換時間為28及29日下午3時至開賽前，兌換地點在德興棒球場外三壘側區域。