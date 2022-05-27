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中職／悍將同樂會主題日 「小王子」伊萊受邀開球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）開球嘉賓「微風小王子」伊萊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）開球嘉賓「微風小王子」伊萊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6月4日（六）、6月5日（日）登場，5日當天將邀請「微風小王子」伊萊擔任開球嘉賓，一起到場同樂。

富邦悍將今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會），球團將新莊棒球場變身親子遊樂園，邀請球迷一起參加有趣又好玩的悍將同樂會。

5日當天的開球嘉賓伊萊在網路社群擁有高人氣，今年9歲的伊萊是台、美、英3國混血兒，從小展現暖男性格吸引大票粉絲關注，成為年紀最小的百貨集團封面代言人，一家人的互動更是萌翻網友。

舉辦同樂會「悍將雙寶」Frankie和Bonnie更不能缺席，「ㄏㄐㄊㄌㄏ」中場活動就是雙寶的Show Time。6月4日五局中場Frankie和Bonnie將進行飛毛腿PK大賽，在外野進行接力賽跑對決；5日Frankie及Bonnie改比誰的腿快，球迷兩天分別可以透過悍將APP參加「飛毛腿神預測」、「快腿神預測」活動，預測贏家成功者可以獲得悍將APP點數。

另外兩天賽前球迷只要在2F舞台廣場捕捉到野生Frankie、Bonnie，就有機會獲得「ㄏㄐㄊㄌㄏ」專屬棒棒糖1支，活動詳情可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

富邦悍將 棒球

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