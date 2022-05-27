中職／猿隊隔離仍有15人 今花蓮賽事延期

中華職棒今日花蓮棒球場樂天桃猿隊與統一獅隊之戰，因猿隊一軍隔離人數仍有15人，依防疫應變計畫延賽，比賽日程將另行公布。

聯盟今天公告，截至昨天為止樂天桃猿共匡列17名一軍球員，今日新增2名一軍球員解隔，但仍有2名解隔期滿之選手呈快篩陽性，統計ㄧ軍隔離人數尚有15人，達領隊會議疫情停賽標準。

樂天桃猿隊昨天疫情一日三更，野手余德龍及投手黃子鵬、王躍霖、許峻暘先後快篩陽性，加上首波解隔期滿球員仍有2人快篩陽性，有17人匡列。

猿隊昨日在台東球場與中信兄弟隊之戰，因匡列人數超過14人，達到停賽標準，賽事宣告延期，成為繼味全龍隊之後，第二支因疫情人數不足而延賽的隊伍，加上今天，猿隊累計2場賽事因疫情延期。