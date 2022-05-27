中職／猿隊隔離仍有15人 今花蓮賽事延期
中華職棒今日花蓮棒球場樂天桃猿隊與統一獅隊之戰，因猿隊一軍隔離人數仍有15人，依防疫應變計畫延賽，比賽日程將另行公布。
聯盟今天公告，截至昨天為止樂天桃猿共匡列17名一軍球員，今日新增2名一軍球員解隔，但仍有2名解隔期滿之選手呈快篩陽性，統計ㄧ軍隔離人數尚有15人，達領隊會議疫情停賽標準。
樂天桃猿隊昨天疫情一日三更，野手余德龍及投手黃子鵬、王躍霖、許峻暘先後快篩陽性，加上首波解隔期滿球員仍有2人快篩陽性，有17人匡列。
猿隊昨日在台東球場與中信兄弟隊之戰，因匡列人數超過14人，達到停賽標準，賽事宣告延期，成為繼味全龍隊之後，第二支因疫情人數不足而延賽的隊伍，加上今天，猿隊累計2場賽事因疫情延期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言