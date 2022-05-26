日職／吳念庭敲安西武仍吞敗 中日45歲老將刷新一紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天在最後一打席敲出安打，完成個人連15場上壘，不過球隊以3：6輸給中日隊，西武隊中止3連勝，中日隊更結束了7連敗之旅。

吳念庭今天擔任先發第5棒、三壘手，歸隊後連三場先發，不過前3打數分別在2局、4局、6局都敲出飛球出局，個人近期連7打數無安打。

9局上的最後機會，吳念庭接在山川穗高之後，兩人接連敲出安打，帶起單局2分攻勢，然而前面落後太多，西武隊仍以3分差輸球。

吳念庭復出首戰敲出2安打、4分打點，不過昨天吞下3K，另有1次四壞保送上壘，今日則是4打數1安打，賽後打擊率為2成76，個人連續15場都有上壘。

中日前5局攻下4分，6局下老將福留孝介代打敲出帶有1分打點的二壘打，為球隊中止7連敗盡一份力，而他以45歲又1個月之齡敲出二壘打，刷新中央聯盟最年長二壘打紀錄，原本是44歲6個月的山崎武司。

吳念庭 西武

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