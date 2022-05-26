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日職／宋家豪奪勝 連11場無失分要感謝隊友長傳本壘

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒樂天隊台將宋家豪。 截圖自樂天金鷹推特
日本職棒樂天隊台將宋家豪。 截圖自樂天金鷹推特

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪今天不僅延續個人連11場出賽無失分，還剛好等到打線分數進帳，在今日樂天以1：0擊敗阪神隊之戰，收下勝投。

樂天先發投手岸孝之、阪神洋投甘凱爾（Joe Gunkel）都投出7局無失分，勝負交給牛棚，宋家豪在8局下登板，今天開賽球速落在145公里左右，到最後一人次才飆到148公里，投得過程有些驚險。

宋家豪先讓高山俊出局，接著被長坂拳彌敲出安打，北條史也犧牲短打，2出局形成二壘有人，接著被近本光司敲出左外野安打，眼見就要掉分，好在外野手西川遙輝長傳本壘，成功阻殺長坂拳彌，阻止失分。

樂天在9局上終於得分，靠得是銀次在一、三壘有人時敲出的適時安打，打回全場第1分，銀次今年帶打11打數8安打，代打打擊率高達7成27，被日本媒體封為「代打之神」。

宋家豪總計用19球投完1局，被敲2支安打，無失分，個人連11場無失分，防禦率再下修到0.64，也因球隊在9局得分拿下本季第2勝。

宋家豪 樂天

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