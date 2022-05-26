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中職／前旅美好手王志庭準備選秀 將與龍隊簽自培約

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊確定與前旅美投手王志庭簽下自行培訓合約。 圖／王志庭提供(資料照)
味全龍隊確定與前旅美投手王志庭簽下自行培訓合約。 圖／王志庭提供(資料照)

味全龍隊確定與前旅美投手王志庭簽下自行培訓合約，領隊丁仲緯表示，合約尚未完成，但雙方已達成共識，最快這週末開始隨二軍訓練。

王志庭日前入選亞運中華培訓隊，訓練計畫剛結束，王志庭在參加選秀前，跟隨中職球隊培訓是一個選項，今天也傳出與龍隊簽下自行培訓合約的消息，丁仲緯確認雙方已有共識，但合約還在走程序中。

王志庭從2018年開始赴美挑戰，在皇家隊小聯盟待了4年，最高到低階1A，2021年在低階1A出賽7場，防禦率1.84，不過卻同年9月被球隊釋出，之後加入中華隊參與U23世界盃。

結束U23賽事後，王志庭返台加入業餘成棒台北市興富發隊，今年在全國成棒甲組春季聯賽中，出賽6場，投7.2局，被敲4支安打包括2轟，投出6次三振，防禦率3.52，隨後入選亞運中華隊培訓名單。

王志庭 中華隊 亞運

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