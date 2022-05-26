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玉山盃／18縣市代表隊6月2日起爭冠 兩隊要拚衛冕

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，今日舉行開賽記者會。圖／中華棒協提供
玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，今日舉行開賽記者會。圖／中華棒協提供

玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，18個縣市隊伍、近400名好手競逐冠軍，也是爭取世界盃青棒賽資格的重要賽事，上屆由新北市、桃園市並列冠軍，兩隊今年同拚衛冕，桃園市更要爭取三連霸。

111學年度玉山盃預賽將從6月2日開打，分別在新北市三重棒球場及台體大棒球場兩地舉行，今年因疫情關係採取閉門開打，不開放觀眾進場，不過透過Getwin Sport的YouTube及twitch、玉山盃官方粉絲團、YAHOO!運動、網路電視-麥卡貝、中華電信MOD的愛爾達、緯來精彩台等多種平台，場場直播。

冠軍賽將在6月11日下午1點開打，去年U18世界盃賽事因新冠肺炎疫情關係延至今年，冠軍隊伍將取得第30屆U18世界盃中華隊代表權，該賽事預計在9月中旬於美國美國佛羅里達州舉行，中華隊曾在2019年奪冠，中間兩年未舉辦，今年要續拚衛冕。

玉山盃冠軍戰賽前會邀請北一女樂儀旗隊進行表演，主辦單位也舉辦看轉播簡訊抽獎活動，有機會抽中PS5等好禮，詳細活動資訊，請上玉山盃官方粉絲團關注最新消息及公告。

玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，今日舉行開賽記者會。圖／中華棒協提供
玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日開打，今日舉行開賽記者會。圖／中華棒協提供

玉山盃 中華隊 棒球

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