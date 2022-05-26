中職／王維中下周有望回先發 龍隊不擔心6月硬賽程

中華職棒上半季遭遇疫情、天候衝擊，不少賽程順延，味全龍隊目前有11場補賽要打，位居5隊最多，到補賽周可能遇到密集賽程，總教練葉君璋表示，先發投手目前人數足夠，王維中下周有望回到先發，「影響不算太大」。

中職今日兩場賽事都無法打，台東的樂天桃猿隊與中信兄弟隊之戰因猿隊疫情停賽，在天母球場的味全龍隊與富邦悍將隊則是連兩場都因雨延期。

龍隊4月1場補賽已經消化掉，但5月又累積到11場，其中4場已排定補賽日期，包括5月5日延至6月20日、8日延至7月3日、12日延至5月30日、5月25日延至6月23日。

賽程大挪移後，6月20日起龍隊要7天6戰，包括一波5連戰，投手夠應付嗎？葉總說：「我們有洋投嘛，加上王維中、林子昱、郭郁政、廖任磊，一人一場還OK。」

龍隊先發底的投手，二軍還有吳俊杰以及之前頂過一場先發的曹祐齊可用，葉總指出，周一補賽可多登錄1人，「對補賽的球隊幫助滿大的，如果1日兩戰比較有影響。」

王維中在龍隊復賽後先從中繼出發，也開始朝向先發準備，葉君璋表示：「維中下周（先發）有機會，他也有問什麼時候先發，我想代表他是準備好了。」