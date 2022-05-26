棒球／陽岱鋼手感燙 單場雙安有1長打與2打點

台灣好手陽岱鋼本季效力美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，今天手感發燙，單場2安打、2打點，率隊以12比8擊敗凱恩郡美洲獅，打擊率升至2成17。

陽岱鋼揮別日本職棒後，本季加盟美國獨立聯盟新球隊湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds），旅美生涯首轟也在日前出爐。

湖國碼頭犬隊今天出戰凱恩郡美洲獅（Kane CountyCougars），陽岱鋼先發打第2棒、守中外野，首局就有所斬獲，靠著高飛犧牲打，攻下球隊第一分，第2局再揮出安打，第4、6局則分別敲成飛球出局以及吞下三振。

湖國碼頭犬隊第8局再度發動攻勢，塔卡奇（AaronTakacs）上壘後，陽岱鋼揮出三壘安打帶有1分打點，單場4打數2安打，進帳2分打點，賽後打擊率升至2成17。

兩隊今天各擊出14支安打，但湖國碼頭犬隊攻勢串聯，終場以12比8獲勝。