棒球／陽岱鋼手感燙 單場雙安有1長打與2打點
台灣好手陽岱鋼本季效力美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，今天手感發燙，單場2安打、2打點，率隊以12比8擊敗凱恩郡美洲獅，打擊率升至2成17。
陽岱鋼揮別日本職棒後，本季加盟美國獨立聯盟新球隊湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds），旅美生涯首轟也在日前出爐。
湖國碼頭犬隊今天出戰凱恩郡美洲獅（Kane CountyCougars），陽岱鋼先發打第2棒、守中外野，首局就有所斬獲，靠著高飛犧牲打，攻下球隊第一分，第2局再揮出安打，第4、6局則分別敲成飛球出局以及吞下三振。
湖國碼頭犬隊第8局再度發動攻勢，塔卡奇（AaronTakacs）上壘後，陽岱鋼揮出三壘安打帶有1分打點，單場4打數2安打，進帳2分打點，賽後打擊率升至2成17。
兩隊今天各擊出14支安打，但湖國碼頭犬隊攻勢串聯，終場以12比8獲勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言