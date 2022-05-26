聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／本季第二隊 猿一軍匡列達16人今台東賽延期
樂天桃猿隊一軍今天新增3名快篩陽性球員，加上原定解封的3名球員有2人因快篩陽持續隔離，匡列人數超過14人，今日台東球場賽事宣告延期，猿隊成為中華職棒本季第2支因疫情而停賽的隊伍。
聯盟今日表示，原截至昨天為止，樂天桃猿匡列14名一軍球員，今樂天桃猿新增3名快篩陽，另今日2名球員解隔期滿因快篩陽持續隔離，1名球員解隔，統計ㄧ軍隔離人數已達16人，因此今日台東賽事停賽。
中職領隊會議日前決議，一軍匡列人數若超過14人、達15人以上，考量到戰力不足以出賽，賽事就必須暫停。
猿隊昨天疫情爆發，一日兩度更新數字，最終新增8名球員快篩陽性，其中7人是一軍，自5月18日起，已有14人需要隔離，今天再新增余德龍、黃子鵬、王躍霖快篩陽性，而首波染疫的3人也僅1人出關，累計達16人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言