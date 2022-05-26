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中職／本季第二隊 猿一軍匡列達16人今台東賽延期

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
繼味全龍之後，猿隊成為中華職棒本季第2支因疫情而停賽的隊伍。 聯合報系資料照
繼味全龍之後，猿隊成為中華職棒本季第2支因疫情而停賽的隊伍。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊一軍今天新增3名快篩陽性球員，加上原定解封的3名球員有2人因快篩陽持續隔離，匡列人數超過14人，今日台東球場賽事宣告延期，猿隊成為中華職棒本季第2支因疫情而停賽的隊伍。

聯盟今日表示，原截至昨天為止，樂天桃猿匡列14名一軍球員，今樂天桃猿新增3名快篩陽，另今日2名球員解隔期滿因快篩陽持續隔離，1名球員解隔，統計ㄧ軍隔離人數已達16人，因此今日台東賽事停賽。

中職領隊會議日前決議，一軍匡列人數若超過14人、達15人以上，考量到戰力不足以出賽，賽事就必須暫停。

猿隊昨天疫情爆發，一日兩度更新數字，最終新增8名球員快篩陽性，其中7人是一軍，自5月18日起，已有14人需要隔離，今天再新增余德龍、黃子鵬、王躍霖快篩陽性，而首波染疫的3人也僅1人出關，累計達16人。

樂天桃猿 中職 黃子鵬

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