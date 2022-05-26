中職／猿隊一軍再新增3人快篩陽性 二游剩最後一組能守

樂天桃猿隊疫情連環爆，昨天兩度更新球員染疫數字，今天再新增3人，一軍野手余德龍、投手黃子鵬、王躍霖因出現不適症狀，快篩結果為陽性，光是這兩天隊職員合計就有18人快篩陽性。

樂天桃猿球團今日公告，一軍野手余德龍早晨出現咳嗽等不適症狀，經快篩後結果呈陽性，相隔一小時後再新增投手黃子鵬、王躍霖兩人因有咳嗽症狀快篩陽性，目前皆已安排PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將從東部回到西部進行隔離作業，遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

猿隊昨天一日雙更，下午先宣布一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰，野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛及二軍投手林子崴皆快篩陽性，另有4名一軍隨隊職員也同樣快篩陽性，晚上再公布一軍投手陳冠宇、野手梁家榮、林澤彬也快篩陽性。

猿隊從5月18日爆發疫情以來，內野前兩組二游搭擋都「中招」，頂替的余德龍、馮健庭也在近2日染疫無法出賽，加上林澤彬染疫，林智平與自主培訓劉家誠都受傷，藍震威是自主培訓還沒有註冊，猿隊二游能守的只剩下郭嚴文，以及春訓守過二壘的陳晨威。