日職／終於看到了！ 巨人坂本勇人換坂本勇人代打
讀賣巨人隊當家游擊手坂本勇人，日前因為傷勢的關係進行休養，最近才終於在巨人隊三軍的比賽中回歸。就在坂本比賽途中下場之後，接替他代打的巨人選手，竟然也叫做「坂本勇人」。
根據日本媒體「產經體育」報導，坂本勇人上一次在一軍出賽，已經是4月30日的事情了，後來他就因為右膝內側副韌帶受傷的關係缺陣。直到25日，巨人三軍對上社會人球隊「TS TECH硬式野球部」的比賽中，坂本才以第三棒指定打擊的身份上場調整。
面對25天來的首次實戰，坂本勇人的兩個打席並未敲安，但他自己認為跟過去比起來，打擊內容已經好滿多的了。倒是守備上還需要時間，才能調整到能應付一軍的強度。雖然他想要儘早回到一軍，不過也認為無須操之過急，不會以半調子的狀態回到一軍。
坂本勇人在五局時被更換代打，而接替他上場打擊的，竟然剛好是同名同姓巨人隊育成捕手「坂本勇人」，還敲出中間方向的平飛安打。終場巨人隊三軍就以五比四擊敗TS TECH硬式野球部。
捕手的坂本勇人今年20歲，過去就讀佐賀縣立唐津商業高校，除了傳球能力出色之外，還擔任球隊的中心棒次。他在2020年以育成第六指名加盟讀賣巨人，也是繼高橋明（西鐵獅）、佐藤文男（阪神虎）、田中幸雄（日本火腿）等選手以來，第四位和同隊隊友同名同姓的日本職棒選手。
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