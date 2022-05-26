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韓職／古巴壞小子雷聲大雨點小 韓媒：忘掉以前的普伊格吧

聯合新聞網／ 綜合報導
前大聯盟強打普伊格轉戰韓職表現不如預期。 歐新社
前大聯盟強打普伊格轉戰韓職表現不如預期。 歐新社

被台灣網友戲稱為「溥儀哥」的古巴強打普伊格（Yasiel Puig），本季頂著100萬美元（約新台幣2952萬元）年薪轉戰韓職培證英雄隊，不過他的表現不如預期，韓國媒體《Mania Times》也直言：「忘掉以前的普伊格吧！」

報導提到，去年普伊格選擇到韓國打球時，外界給予他「韓職史上最強洋砲」的封號，沒想到開季至今出賽45場，他僅敲5轟，打擊率.202、OPS .637，不僅辜負了「史上最強洋砲」的封號，這樣的成績對洋砲而言也完全不及格。

面對普伊格差強人意的表現，英雄隊或許是看在他領著聯盟100萬美元頂薪的份上，未將他下放二軍，但棒次也從原本的四棒調至二棒，現在已落到第八棒。韓媒也指出，目前仍有大聯盟球隊在關注普伊格，不過以他的狀況要重返大聯盟有難度，這位古巴強打對此則說，自己現階段不會去想重回大聯盟的事，而是想趕快適應韓職。

古巴 普伊格 韓職

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