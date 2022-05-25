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中職／新增3球員中招 猿隊剛好14人快篩陽性未達停賽標準
樂天桃猿隊今晚疫情陸續出現，下午才公布12名隊職員快篩陽性，晚上再增3人，一軍投手陳冠宇、野手梁家榮、林澤彬也快篩陽性，目前累計11位一軍球員與3名指定遞補球員染疫，仍未達停賽標準。
樂天桃猿球團稍早公布，一軍投手陳冠宇、野手梁家榮、林澤彬晚上出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前皆已安排PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將從東部回到西部進行隔離作業，遵守指揮中心及聯盟規範辦理。
猿隊光是今天已有15名隊職員染疫，但由於停賽匡列人數標準只計算一軍，據聯盟統計，目前猿隊一軍合計剛好14人需要隔離，而停賽的規定是要超過14人，代表15人以上一軍球員無法出賽，比賽才會延期。
猿隊今日在台東球場與中信兄弟隊之戰是因雨延賽，明天5月18日首波隔離名單球員預計解除，屆時人數會再下修，不過球員就算解除隔離出關，也會先到二軍訓練，算不上一軍戰力。
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