日職／宋家豪連10場無失分 吳念庭連14場上壘

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪相隔6天登板，過程雖有顛簸，但對阪神隊照樣完成1局無失分工作；而同樣來自台灣的西武隊吳念庭相較前晚2安打、4打點演出，今晚續戰中日隊棒子靜悄悄，3打數無安打。

宋家豪今天在8局下球隊6：1領先時登板，先讓高山俊敲出左外野飛球出局、三振掉片山雄哉，不料保送近本光司後，又被中野拓夢敲出安打，好在三振掉原口文仁，自己化解一、二壘有人危機，樂天最終也就以6：1贏球。

宋家豪上次出賽是5月19，中間多日未出賽，今天投了22球才下班，最快球速149公里，面對5名打者被敲出1安，另有1四壞保送，但也飆出2K，連10場無失分的他，防禦率再下修到0.69。

吳念庭昨天自染疫後首度歸隊，對上中日隊5打數2安打、4打點，包括一發兩分砲，但今晚僅靠2局首打席保送上壘，接下來4、6、8局都遭到三振，還好球隊仍以2：1贏球。

吳念庭這場比賽合計3打數無安打，打擊率下滑到2成77，不過珍貴的1次保送，讓他延續個人連14場上壘，上一次整場未上壘已是4月15日對歐力士隊時。