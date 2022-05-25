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中職／猿「疫」外二軍搬救兵 台東賽仍因雨延期

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒今日台東球場賽事因雨勢過大延期。圖／中華職棒大聯盟提供
中華職棒今日台東球場賽事因雨勢過大延期。圖／中華職棒大聯盟提供

中華職棒今天原訂台東棒球樂天桃猿隊與中信兄弟隊之戰，雖然賽前猿隊爆出多人染疫，但未達停賽標準，最後是因當地雨勢太大，比賽宣布延期至明天原場地續戰。

繼今日天母賽事因雨延賽後，台東賽事也宣告延期，聯盟表示，5月25日（三）樂天桃猿與中信兄弟賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將移至26日（四）18:35原場地台東球場進行補賽，特此公告。

猿隊今日新增隊職員合計12人快篩陽性，其中一軍球員4人、二軍1人，自5月18日隊內疫情爆發至今，一軍累積9名一軍球員與2名指定遞補球員通報確診，未達14人以上的停賽標準，此戰原定舉行，但因天候喊停，也讓猿隊從二軍搬來的救兵可以稍喘口氣。

樂天桃猿 中信兄弟 棒球

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