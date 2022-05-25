中職／古林睿煬遭影射放水 將對3人提告

統一獅隊投手古林睿煬日前在網路上被影射「放水」，經紀公司給出限期道歉的寬限，由於期限過後仍有2人拒絕道歉、1人在獅隊嚴正聲明後仍持續發表惡劣言論，因此經紀公司本周將對這3人正式提告。

古林睿煬5月20日先發投球表現不佳，結果數名球迷在網路上發表「收黑錢」、「放水」等不實影射言論抹黑，古林睿煬所屬的經紀公司秉初運動經紀，考量球迷可能一時情緒激憤、欠缺思考，當下先聯絡各個球迷，給予限期道歉機會。

秉初運動經紀今天在臉書公布，截至周一為止，仍有兩人拒絕道歉，另有一位於臉書署名「謝之翊」的人士，更在獅隊發表嚴正聲明後，仍公開發表「古林打假球、沒有分潤給球團」、「古林打完刷簿子發現錢也是真的」 的惡劣言論，實屬無法容忍。

秉初運動經紀表示，這幾天蒐集與保全證據之後，本周將在中華職棒大聯盟、統一球團以及球員工會三方協助之下，正式對這三名人士提出妨礙名譽的刑事告訴，並將對其請求民事損害賠償，所得將全數捐給古林選手所指定的公益團體。

古林睿煬也透過經紀公司表示，球迷對於場上表現不滿，出現責備或是激烈的批評，完全可以理解，他也對於該戰自己的頻頻失誤感到自責，但其他不負責任、惡意的網路言論已經跨越底限。

經紀公司表示，在此也感謝許多幫忙蒐集證據，給古林指教的熱心球迷，也特別感謝聯盟的蔡其昌會長，除了在第一時間就發文相挺，並且積極地以實際作為支持古林採取法律行動，他與聯盟將協助我們與刑事警察局對接，進行後續調查事宜。

蔡其昌也在經紀公司此篇留言下回應，聯盟會與球團、經紀公司、球員站在一起，對惡意的言論採取必要的法律行動。