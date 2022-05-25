中職／上壘動作也略懂 一軍唯一洋砲龍德力贏在夠穩

味全龍隊洋將龍德力來的晚，但很融入球隊，上壘時也跟著比出各種「創意動作，加上穩定出賽，已成今年中職安打最多的洋砲，全壘打數雖然還掛蛋，但總教練葉君璋不太擔心，更給出表現「非常不錯」的評價。

龍德力在4月27日原本要登錄一軍，但遇到疫情延賽，隔天才開始出賽，目前10場出賽敲出10支安打，打擊率2成50，另有4打點、4得分，在龍隊主力因疫情脫離戰線時，撐起一定火力輸出。

中職今年五隊扣除樂天桃猿隊未找洋砲，統一獅隊羅薩、中信兄弟隊福來喜、富邦悍將隊霸帝士以及龍隊另名外籍打者鈦龍都因不同因素下二軍調整，龍德力雖然打擊率、長打率不是最優，但勝在能穩定表現。

味全龍隊龍德力出賽表現穩定。圖／味全龍隊提供，資料照

龍德力表示，在一軍能夠跟隊友培養更多默契，過去經歷過不同國家職棒，中華職棒當然有它不同之處，但也都大同小異，作為外籍選手，都是先求生存、再求表現。

葉君璋表示：「他算比較晚來，準備得比較倉促一點，但我認為表現非常不錯，無論對球隊的投入、想要贏球的心，或是跟隊友的互動，都非常不錯。」

龍隊球員安打上壘都會有「創意動作」，龍德力也會跟進，他表示，上壘動作固然是跟隊友互動的一部分，但只是花絮，「大多數我們溝通時，都還是在討論對戰攻擊策略，互相提醒對手球路等等。」

雖然龍德力全壘打還沒開張，但葉君璋表示：「目前全壘打最多的人也才4支，台灣投手真的很強，不是說打就打，或許抓到手感一下就打3、4支，沒有的話1個月都敲不出。」

龍德力則表示，自己上場不會刻意要敲安打或追求長打，「只要能夠全力以赴，以球隊勝利為目標，不用去管個人成績如何。」