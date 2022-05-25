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中職／悍將拚4連勝還有好消息 2大投手最快6月初歸隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
悍將拚4連勝有好消息。 中央社
悍將拚4連勝有好消息。 中央社

富邦悍將隊今天要拚4連勝的腳步雖然因雨暫停，但也有好消息，江少慶羅力近期已在二軍調整，兩人最快6月初有望加入一軍陣容，補強投手戰力。

江少慶是在5月10日因快篩陽性下二軍，隨後確診，到5月21日開始到二軍訓練，悍將總教練丘昌榮今天更新進度，透露江少慶預計近日實戰登板，屆時再看恢復、投球狀況，沒問題的話下周、下下周就可以回到一軍。

富邦悍將隊投手江少慶。圖／報系資料照
富邦悍將隊投手江少慶。圖／報系資料照

而洋投羅力之前在二軍投過一場，3局用40幾球，但卻剛好遇到二軍疫情、下雨，丘昌榮表示，羅力原本預計昨天出賽但下雨，預計明天再投，但仍要看二軍狀況，羅力的進度跟江少慶相似，也都剩下實戰投球這最後一關。

羅力若要升上一軍，悍將勢必要在現有註冊的范米特、威迪茲、優瑪、霸帝士中做選擇，丘總表示，目前還沒有做出最後決定。

至於野手方面，悍將昨日將王苡丞下放二軍，預計升上辛元旭，丘總表示，考量到他還年輕，在二軍比較可以穩定出賽，雖然二軍遇到疫情、氣候延賽，但也還有自辦、隊內賽，辛元旭近期就在悍將隊內賽6打數敲出4安打。

羅力 江少慶 丘昌榮

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