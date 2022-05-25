快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猿11球員匡列還是要打 聯盟：降低門檻待討論

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿一、二軍隊職員又有12人快篩陽性，其中一軍球員占了11人，但還是未達聯盟停賽標準。 聯合報系資料照
樂天桃猿一、二軍隊職員又有12人快篩陽性，其中一軍球員占了11人，但還是未達聯盟停賽標準。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊先前已有9名球員確診，今天一、二軍隊職員又有12人快篩陽性，其中一軍球員占了11人，中華職棒聯盟表示，因領隊會議決議為一軍球員14人以上匡列才會停賽，因此今日台東賽事不會因疫情延賽。

聯盟表示，樂天桃猿自5月18日起至今，共9名一軍球員與2名指定遞補球員通報確診，因領隊會議決議為一軍球員14人以下匡列，以二軍球員遞補，一軍球員14人以上匡列，則會依規定停賽，過去各球隊均依循該辦法遵循。

猿隊球員陳俊秀、林承飛、林立、馬傑森、郭永維、嚴宏鈞、陳禹勳、邱駿威陸續確診，另有1位投手快篩陽性，今日再新增藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛及林子崴，雖然公布的球員數字達14人，但陳禹勳、邱駿威、林子崴都列在二軍，一軍加上指定遞補只有11人。

猿隊教練團也受疫情衝擊，21日教練林政億先確診，今天也新增一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰快篩陽性。

由於猿隊正在台東比賽，緊急從二軍調派人手支援，桃猿領隊浦韋青提出停賽規定因應疫情作出修正的希望。

聯盟也回應表示，有關樂天桃猿所提出的建議，聯盟賽務組已進行內部討論，對於後續是否修改規定降低停賽門檻，聯盟會與五球團開會討論決定。

樂天桃猿 林子崴 陳禹勳

延伸閱讀

快篩平台領不到貨 時力批廠商優先高價賣藥局發國難財

中職／猿隊再爆疫情 隊職員共12人快篩陽性

中職／猿7天6戰缺先發 陳冠宇21日實戰練投

中職／陳禹勳、嚴宏鈞快篩陽性 樂天桃猿隊8人中招

相關新聞

中職／猿隊再爆疫情 隊職員共12人快篩陽性

樂天桃猿隊新增快篩陽性成員，一、二軍選手加教練達8人快篩陽性，球員包括藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛及二軍投手林子崴皆出...

日職／超過1個月再出賽 王柏融2打數1安打作收

消失超過1個月，日本職棒火腿隊台將王柏融終於現身，今天回到二軍出賽，對巨人隊首打席就敲安，不過僅打了2打數就退場休息。

棒球／從黑道手中救回人生 鄧志偉憶恩師陸永茂感觸深

曾任宜蘭縣中道中學青棒隊總教練陸永茂昨天逝世，效力安永鮮物成棒隊球員鄧志偉感觸良多，他今天回憶起當初教練從黑道大哥手中把...

中職／猿11球員匡列還是要打 聯盟：降低門檻待討論

樂天桃猿隊先前已有9名球員確診，今天一、二軍隊職員又有12人快篩陽性，其中一軍球員占了11人，中華職棒聯盟表示，因領隊會...

中職／人工草皮也撐不住 天母龍悍將戰因雨延賽

台北雨勢從昨天下到今天，繼昨天龍獅戰延期後，今天原訂在天母棒球場開打的味全龍對富邦悍將隊之戰，也因雨勢過大喊停，比賽延期...

棒球／帶出500紙鈔圖案冠軍少棒 總教練陸永茂驟逝各界哀悼

2000年出任私立中道中學青棒隊總教練的陸永茂，投入栽培宜蘭學子不遺餘力，更將當時還是學生的統一獅前球員鄧志偉從黑道拉回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。