中職／猿11球員匡列還是要打 聯盟：降低門檻待討論

樂天桃猿隊先前已有9名球員確診，今天一、二軍隊職員又有12人快篩陽性，其中一軍球員占了11人，中華職棒聯盟表示，因領隊會議決議為一軍球員14人以上匡列才會停賽，因此今日台東賽事不會因疫情延賽。

聯盟表示，樂天桃猿自5月18日起至今，共9名一軍球員與2名指定遞補球員通報確診，因領隊會議決議為一軍球員14人以下匡列，以二軍球員遞補，一軍球員14人以上匡列，則會依規定停賽，過去各球隊均依循該辦法遵循。

猿隊球員陳俊秀、林承飛、林立、馬傑森、郭永維、嚴宏鈞、陳禹勳、邱駿威陸續確診，另有1位投手快篩陽性，今日再新增藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛及林子崴，雖然公布的球員數字達14人，但陳禹勳、邱駿威、林子崴都列在二軍，一軍加上指定遞補只有11人。

猿隊教練團也受疫情衝擊，21日教練林政億先確診，今天也新增一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰快篩陽性。

由於猿隊正在台東比賽，緊急從二軍調派人手支援，桃猿領隊浦韋青提出停賽規定因應疫情作出修正的希望。

聯盟也回應表示，有關樂天桃猿所提出的建議，聯盟賽務組已進行內部討論，對於後續是否修改規定降低停賽門檻，聯盟會與五球團開會討論決定。