棒球／不幸中的大幸 田澤純一遭強襲球爆頭無大礙
去年擔任味全龍終結者的田澤純一，今年轉戰墨西哥聯盟的杜蘭哥將軍隊(Generales de Durango)，今日登板遭到強襲球擊中頭部，直接退場休息，好在在經過檢查過後，球隊表示僅瘀青暫無大礙。
曾在2013年與紅襪隊一起拿下大聯盟冠軍的田澤純一，去年來台效力味全龍隊，並擔任守護神的工作，總計登板58場比賽，繳出4勝4敗的成績，並有30次紀錄高居中職第二。
去年季末未獲得味全龍隊續留後，田澤純一回到美洲加盟墨西哥聯盟的杜蘭哥將軍隊，今日上場投球不甚被打者的安打打中頭部而當場跪地，防護員隨即上場關切，還好仍能自行走下場，前往醫院進行檢查。
PELIGROSA LÍNEA— Beisbolpuro (@Beisbolpuro) May 25, 2022
El lanzador japonés Junichi Tazawa (@GeneralesdDgo) recibió un fuerte pelotazo en la cabeza producto de una poderosa línea salida del bat del boricua David Ortiz (@Pericos_Oficial).
Ojalá todo esté bien con Tazawa.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/UozulwoBC8
杜蘭哥將軍隊隨後也發布更新，表示田澤純一已無大礙，「原以為會很嚴重，但在檢查過後，田澤純一已回到住處，目前只有瘀傷。」
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