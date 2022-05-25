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棒球／從黑道手中救回人生 鄧志偉憶恩師陸永茂感觸深

中央社／ 台北25日電
曾任宜蘭縣中道中學青棒隊總教練陸永茂昨天逝世，效力安永鮮物成棒隊球員鄧志偉感觸良多，他今天回憶起當初教練從黑道大哥手中把他拉回棒球場，「沒有他就沒有現在鄧志偉」。 聯合報系資料照
曾任宜蘭縣中道中學青棒隊總教練陸永茂昨天逝世，效力安永鮮物成棒隊球員鄧志偉感觸良多，他今天回憶起當初教練從黑道大哥手中把他拉回棒球場，「沒有他就沒有現在鄧志偉」。 聯合報系資料照

曾任宜蘭縣中道中學青棒隊總教練陸永茂昨天逝世，效力安永鮮物成棒隊球員鄧志偉感觸良多，他今天回憶起當初教練從黑道大哥手中把他拉回棒球場，「沒有他就沒有現在鄧志偉」。

陸永茂昔日曾執掌台東縣南王國小少棒隊兵符，並一手促成宜蘭縣中道中學棒球隊成立，同時也是鄧志偉的恩師，而陸永茂昨天被發現倒臥宜蘭縣三星鄉家中驟逝，享壽63歲。

在鄧志偉的印象中，陸教練在球場外個性風趣，但只要在學校或球隊，就會變得很嚴格，相當重視球員紀律，他接受中央社訪問時透露，直到畢業後才發現教練以前教的很多東西，對於生活都很有幫助。

最令鄧志偉印象深刻就屬那段國三升高一暑假「離家出走」的經歷，他表示，當時陸教練將他從黑道大哥手中帶回學校，「教練跟我說一段話，我寧願你現在恨我，我也不要你以後討厭我，你現在不會懂我的用心，以後我也不需要你感謝，我只需要你記得現在處境，如果你離開球場，你就什麼都不是」。

中道青棒隊總教練陸永茂驟逝，消息傳出各界表達不捨與思念。 圖／私立中道中學提供
中道青棒隊總教練陸永茂驟逝，消息傳出各界表達不捨與思念。 圖／私立中道中學提供

教練一席話讓鄧志偉至今銘記在心，儘管當下無法體會教練的用心良苦，但經歷社會歷練，逐漸了解教練用意，鄧志偉感嘆地說：「沒有他拉我回去學校，真的沒有現在鄧志偉，我現在所擁有的一切都因為他。」

鄧志偉去年被中華職棒統一獅釋出後，轉戰業餘安永鮮物成棒隊，他透露，自己也是宜蘭人，只要回宜蘭就會跟教練約吃飯，聊起過去高中的往事，過年時教練還曾到家中拜訪，當時教練勉勵他繼續努力，「現在還不是放棄棒球的時候」。

鄧志偉原本還與陸教練相約年底要再次聚會，在得知教練逝世後，讓他感嘆，「人生就是這麼突然，人走之後才發現，一切都來不及，真的要珍惜現在」。

對於鄧志偉而言，陸教練帶給他的不僅是球技上的進步，更重要的是思想變得更成熟，鄧志偉形容教練猶如心靈導師，「謝謝他帶給我豐富的人生，讓我有故事跟後代說」。

鄧志偉 棒球 統一獅

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