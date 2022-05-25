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日職／超過1個月再出賽 王柏融2打數1安打作收
消失超過1個月，日本職棒火腿隊台將王柏融終於現身，今天回到二軍出賽，對巨人隊首打席就敲安，不過僅打了2打數就退場休息。
王柏融今天擔任先發第1棒、左外野手，1局上首打席敲出中外野安打，3局上則是在2出局後敲出一壘滾地出局，到4局上被難波侑平代替守備，退場休息，2打席都是面對投手赤星優志。
暌違已久的出賽，王柏融留下2打數1安打的成績，二軍打擊率2成94；他上次在二軍出賽已是4月22日，當時4打數無安打，之後雖然不時被拍到出現在球場，但就是沒上場比賽，球隊也未提及原由。
＼ #王柏融 復帰後即ヒット‼ ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) 2022年5月25日
今日1番に入っている王選手が復帰後いきなりのヒットを放ちます👍
📺#GAORA プロ野球中継
～ファーム～
🆚@TokyoGiantshttps://t.co/eOp8VQXnAg で生放送中⚡️#lovefighters #ファンは宝物 pic.twitter.com/nWO5xWBqMo
王柏融今年雖從一軍出發，不過19打數僅敲出1安，打擊率不到1成，在4月11日被下放二軍調整。
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