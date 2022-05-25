棒球／林凱威旅美優先但未說死 若回台將衝擊中職選秀順位

我國26歲旅美好手林凱威24日晚間突傳被釋出！在MLB響尾蛇體系的火球男林凱威此前都在小聯盟1A出賽，本季首度衝上2A，11場出賽雖然自責分率偏高，但三振能力尚存，卻意外被釋出。目前經紀公司表示會繼續尋求機會待在美職體系，不過中職選秀報名截止是6月底，若未來沒有留美機會、還是可能回國，屆時可能在小年選秀造成順位衝擊。

國際賽經驗豐富

美職小聯盟官方24日晚間公佈，效力於響尾蛇小聯盟2A阿馬里洛土撥鼠隊的26歲火球男林凱威遭到釋出，消息引起熱議，林凱威雖然年紀不小，但過往都在1A出賽，本季首度升上2A，本季成績以「期末考」來看也不算差，出賽11場主投16.1局，留下自責分率4.41、每局被上壘率是微偏高的1.41，但有18次三振，說明這位火球男的球速、武器球滑球都還是有殺傷力。

林凱威2015年從國體離開，獲得響尾蛇體系的自由簽約，隨後在小聯盟打拼，他同時獲得國際賽歷練機會，2015年曾入選亞錦賽的培訓隊名單，2018年入選U23世界盃成員，只可惜當年球團未放行，而2019年更是我國P12代表隊的一員，與陳冠宇、陳禹勳、陳鴻文等老大哥，一起把手中華隊牛棚大關，國際賽經驗十足。

延續旅美生涯優先

當前林凱威經紀公司提到，林凱威還在美國洛杉磯自主訓練，維持狀況，初步還是希望能延續旅美生涯，而中職選秀報名截止是在六月底，若到那時還沒有獲得機會，也不排除回國發展，若真的發生，對今年被形容是超小年的中職選秀來說，無異於是一大衝擊。

本季中職選秀有望衝擊首輪的仍以投手為主，野手僅平鎮出產的中線好手曾子祐被看好（事實上很有狀元相），高中好手黃保羅等投手都有機會衝首輪，其中也包含旅美歸國派，23歲左投王志庭就被認為更成熟，若林凱威報名選秀，他可能是今年旅美唯一一個有2A經驗的好手。

此外，今年選秀有新球隊台鋼的加入，按規則台鋼會獲得前四輪的額外第七順位指名權，意即首輪台鋼可以拿狀元籤、加上首輪尾的1-7籤。

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