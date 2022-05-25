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日職／吳念庭猛敲4打點 監督讚：集中力非常好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭昨天重返一軍首戰再現「得點圈之鬼」本色。 截圖自西武官方推特
吳念庭昨天重返一軍首戰再現「得點圈之鬼」本色。 截圖自西武官方推特

吳念庭昨天重返一軍首戰再現「得點圈之鬼」本色，敲出2安打、4分打點，包括一發兩分砲，幫助西武隊以8：5擊敗中日隊，監督辻發彥也讚賞吳念庭「集中力非常好」。

吳念庭因確診新冠肺炎，4月30日後脫離一軍，昨天首次回歸，擔任先發第5棒、三壘手，1局上就在滿壘局面敲出安打攻下2分，成為勝利打點，而7局再從中日後援投手田島慎二手中轟出左外野2分全壘打。

對於歸隊首戰就開轟，吳念庭表示，那是一顆不好打的指叉球，很開心自己能夠敲出去，因為前一棒山川穗高被保送，「山川之前腳受傷，想讓他輕鬆一點回到本壘。」

吳念庭今年打擊率2成88，得點圈打擊率則高達3成75，去年交流戰得點圈打擊率破6成，回歸一軍首戰就找回當時手感，吳念庭說：「鬆了一口氣，但也好累喔。」

對於吳念庭的好表現，監督也給予好評，辻發彥表示，去年吳念庭的表現，相信帶給他自己很大自信，這點到今年沒有改變，「我想是因為集中力非常好，所以才能有這樣的成果。」

吳念庭 西武

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