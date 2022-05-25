中職／許基宏台東首支再見轟 急尋撿到球的幸運兒！

睽違14年，中華職棒昨晚在台東舉辦中信兄弟與樂天桃猿隊賽事，不僅創下台東球場首次延長賽及首支再見全壘打，敲出再見轟的中信兄弟許基宏也在粉絲團尋找撿到球的幸運兒。因為這是許基宏個人首支再見全壘打，具收藏紀念價值，希望該幸運兒能跟粉絲團聯絡。

中職相隔14年後，昨天移師台東，舉辦中信兄弟與樂天桃猿隊2連戰賽事，雖然賽事過程天空不作美，但仍吸引逾4千球米到場觀戰加油。兩隊在雨中開打，雙方比分都咬得很緊，一路延長打到第11局下，樂天桃猿3比2領先中信兄弟，最後由許基宏敲出2分逆轉勝的全壘打，以4比3力克桃猿隊。

而昨天賽事也創下台東球場首次延長賽及首支再見全壘打，另中信兄弟投手德保拉首局就投出3次觸身球，7局上再對藍寅倫投出觸身球，1次追平中職單局3次與單場4次觸身球2項紀錄，也是台東球場首次單局3次觸身球的紀錄，多項紀錄令球迷值回票價。

許基宏敲出個人職棒生涯首支再見全壘打後，他也在個人粉絲團專業，貼文寫道「尋找幸運兒，請問昨晚是哪位幸運兒撿到基宏的全壘打球，基宏想找回來收藏，請撿到球的球迷朋友跟粉絲團聯絡，或者有認識的朋友請幫小編聯繫一下，謝謝大家」。