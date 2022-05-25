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MiLB／林凱威遭響尾蛇釋出 留美拚機會優先

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇隊2A台灣投手林凱威昨天遭到球團釋出。 聯合報系資料照
響尾蛇隊2A台灣投手林凱威昨天遭到球團釋出。 聯合報系資料照

響尾蛇隊2A台灣投手林凱威昨天遭到球團釋出，目前人留在美國訓練，若返台加入中華職棒，有機會在第一輪獲選，不過經紀公司表示，目前仍以留在美國為優先。

26歲的林凱威是在2015年開始加入美職，今年首次升上2A，出賽11場，共投16.1局，被敲出16支安打（含4轟），投出7次保送以及18次三振，防禦率為4.41，速球均速約93、94哩。

林凱威22日才出賽過，突然遭到釋出，所屬悍創經紀公司表示，目前林凱威仍在洛杉磯訓練，本人有意留在美國發展，經紀公司也會持續聯繫其他球團，尋找機會。

林凱威返台加入中職還沒列入討論，不過今年中職選秀暫無太多旅外球員有意加入，加上台鋼雄鷹加入成為第六隊，第一輪就有7人將獲選（台鋼有2次指名），林凱威進入首輪頗有機會。

林凱威 台鋼 中職

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