中職／許基宏11局奇蹟再見轟 兄弟賞猿隊4連敗

14年才等到中職賽事再次前進台東球場，今天中信兄弟、樂天桃猿隊在雨中苦戰，誕生球場史上第一場延長賽、第一支再見轟，許基宏在延長11局敲出再見兩分砲，以4：3賞給猿隊4連敗。

台東前一次舉辦比賽已是2008年3月30日，相隔5168天再訪台東，吸引4548人進場，此戰頻頻遭遇大雨考驗，兄弟洋投德保拉也投得很辛苦，第1局就從平聯盟紀錄的單局3次觸身球展開。

德保拉投完6局已用101球，第7局繼續站上投手丘卻出事，對藍寅倫投出單場第4顆觸身球，按規定遭勒令退場。

德保拉最終以104球投6.1局，被敲4安打、失1分，有5次四死球保送、6次三振，他在第1局、第6局被攻占滿壘都能力保不失，在風雨飄搖中讓失血最小化。

德保拉退場時還握有2：1的領先，楊志龍在第8局搞砸領先，余德龍敲安幫助猿隊掃回追平分，比賽以2：2進入延長賽，猿隊在11局上由邱丹敲出安打，推進二壘後，廖乙忠連兩顆暴投出現，讓邱丹跑回超前分。

出身台東的王躍霖，11局下把關1分領先，先被陳子豪敲出安打，許基宏緊接著補上再見兩分砲，這是他的生涯首支再見轟，也是台東球場首見。

猿隊先發投手黃子鵬在第4局遭4支一壘打狙擊丟掉2分，第6局在用球數僅77球時，驚動教練團、防護員，暫停後決定讓他提前退場，此役以5局失2分收工，也因此中斷連6場優質先發。