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中職／德保拉4觸身勒令退場 前一人也是兄弟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
德保拉。 聯合報系資料照片
德保拉。 聯合報系資料照片

台東球場相隔14年迎來中職賽事，中信兄弟、樂天桃猿隊之戰今天話題很多，超強洋投德保拉單場4次觸身球平聯盟紀錄，第7局砸到藍寅倫後，按規定遭勒令退場，為近3年來首見，前一人也來自兄弟陣中。

此戰頻頻遭遇大雨考驗，德保拉也投得很辛苦，第1局就從平聯盟紀錄的單局3次觸身球展開，但最終滿壘無失分下庄。

德保拉投完前6局已用101球，第7局繼續站上投手丘，一出局後對藍寅倫投出單場第4顆觸身球，按規定強制下班。

根據CPBL規則補述，第2章、第2.09條、（A）項規定，「若經裁判認定同一名投手非故意狙擊之觸身球且雙方皆未造成任何紛爭時，第一次及第二次皆以一般觸身球處理；第三次則予以該投手口頭警告，再犯則勒令退場，但後援上場之投手則重新計次。」

這是中職史上第7次出現單一投手單場4次觸身球，前一次為2019年4月20日的楊志龍，時隔3年再有投手因這條規定遭勒令退場。

德保拉此役最終共投104球，6.1局失1分，被敲4安打、5次四死球保送，失分出現在第4局，二壘有人時被張閔勛敲出安打，但在第1局、第6局被攻占滿壘都能力保不失，在風雨飄搖中讓失血最小化。

德保拉 中職

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