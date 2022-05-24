日職／超燙！確診後回歸首戰 吳念庭炸2分砲、4分打點

旅日台將吳念庭經歷病毒侵擾，因新冠肺炎離開西武獅隊一軍逾3周，一歸隊首戰就開轟，單場5打數敲出2安打、包括一發兩分砲，灌進4分打點，他的本季第2轟出爐，幫助西武以8：5擊敗中日龍隊。

吳念庭在5月1日確診新冠肺炎，完成隔離後先在二軍出賽、調整，今天在跨聯盟的交流戰回歸一軍，擔任先發第5棒、三壘手，一歸隊就帶來火燙手感。

西武ライオンズ 呉 念庭



完璧なツーランホームランを放つ pic.twitter.com/43Z8DHMU3v — ドラペイ (@Dorapeinet) 2022年5月24日

逾3周的缺陣，不影響吳念庭的「得點圈之鬼」功力，面對中日先發投手小笠原慎之介，吳念庭第1局就在滿壘時敲出安打、帶有2分打點，幫助西武先馳得點；第7局面對後援投手田島慎二，吳念庭炸裂兩分砲，這一轟幫助西武擴大為8：3領先。

吳念庭推進連13場上壘，賽後打擊率2成88，他表示，這是久違的一軍出賽，滿懷期待上場，一歸隊就可以幫助球隊先得到分數，第7局的全壘打讓一壘上的山川穗高慢慢跑回本壘，真的是太好了。